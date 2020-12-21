21 декабря 2020
20 декабря 2020

Главный проект НОВАТЭКа больше года незаконно добывал газ в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод комплекса сжиженного природного газа
Компания ООО «Артик СПГ2» незаконно построила газовую скважину и больше года добывала газ Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания ООО «Артик СПГ2» (ключевой проект НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа) незаконно построила газовую скважину на Утреннем месторождении под видом пуско-наладки и больше года добывала газ. Пресс-служба прокураторы ЯНАО сообщила URA.RU, что в отношении предприятия возбуждены административные дела и назначены штрафы на сумму 700 тыс. рублей.

«В нарушение требований закона на протяжении более одного года ООО „Арктик СПГ 2“ осуществляло добычу газа из скважины и его транспортировку по газопроводу, в отношении которого не получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Всего из скважины было добыто 8 млн. куб. м. газа, которые использованы на нужды предприятия», — сообщается в ведомстве.

Компания не согласилась с привлечением к административной ответственности и обжаловала постановления в Арбитражный суд ЯНАО. Суд оставил жалобы предприятия без удовлетворения.

Получить комментарий от ПАО «Новатэк» на момент публикации не удалось. В пресс-службу направлен запрос.

«Арктик СПГ 2» — это проект компании НОВАТЭК, ресурсной базой которого служит Утреннее нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.

Раннее URA.RU сообщало, что подрядчик дочерней компании НОВАТЭКа занимался искажением отчетности. Тюменская компания «ГеоИнТЭК» предоставила 216 протоколов отчетов локального экологического мониторинга, из которых только 7 являются подлинными.

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© Служба новостей «URA.RU»
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