Подрядчика «дочки» НОВАТЭКа в ЯНАО уличили в искажении отчетности

Информация об экологической обстановке на Западно-Ярояхинском месторождении в ЯНАО искажалась в течение двух лет. В результате проведенной природоохранной прокуратурой проверки, выяснилось, что тюменская компания «ГеоИнТЭК», являвшаяся подрядчиком ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», занималась подлогом протоколов отчетов локального экологического мониторинга.
«Из представленных в составе отчетов локального экологического мониторинга 216 протоколов исследований проб воды, воздуха, снежного покрова, подлинными копиями протоколов являются только семь проб снежного покрова, четыре пробы воды и 4 пробы почвы», — говорится в сообщении надзорного органа. — Остальные пробы являются подложными». В прокуратуре пришли к выводу, что данные искажались и реальная экологическая обстановка на месторождении не соответствует отчетам.
На основании мер прокурорского реагирования ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» разорвало контракт с ООО МП «ГеоИнТЭК». Недостоверные сведения из территориальной системы экологического мониторинга были исключены, региональные нормативные акты по усилению контроля за достоверностью данных экологического мониторинга были доработаны.
Выяснить кто в настоящее время осуществляет экомониторинг по заказу газовиков, оперативно не удалось. В пресс-службу ПАО «Новатэк» были направлены вопросы, на момент публикации ответа не поступило. В «ГеоИнТЭК» по указанным в открытых источниках телефонам комментарии давать отказались.
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