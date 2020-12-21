Министр добавила себе полномочий за счет мэрии Перми

Лариса Ведерникова расширила себе полномочия перед переходом в минимущества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова была направлена на работу в мэрию краевой столицы для того, чтобы расширить полномочия кабмина. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к пермскому правительству. Ведерникова проработала в мэрии четыре месяца, во время которых градостроительные функции были переданы от мэрии Перми правительству.

«Ведерникову назначили в мэрию с конкретной целью — провести аудит в сфере градостроительства и землепользования, затем организовать процесс передачи этих полномочий на краевой уровень», — уточнил собеседник URA.RU. После этого Ведерникова была назначена в правительство края, где заняла должность и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

В пресс-службе краевого правительства URA.RU пояснили, что полномочия минимущества расширились после передачи градполномочий от мэрии Перми к краевому правительству. В частности, теперь краевые власти будет утверждать и вносить изменения в генплан Перми, утверждать и изменять правила землепользования и застройки, выдавать разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию.

До назначения на должность замглавы Перми в августе 2019 года, Ведерникова работала в краевом минимущества. В разное время она занимала пост первого заместителя министра, замминистра, начальника управления земельных отношений. Ведерникова перешла в правительство Пермского края. С 21 декабря она возглавила министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в статусе «и.о.»