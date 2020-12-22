Сотрудников ФСБ внедрят во все полицейские главки России

С 2021 года подразделения собственной безопасности МВД России усилят прикомандированными сотрудниками ФСБ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
Внедрение «чекистов» в структуры МВД будет происходить в легальном порядке. «Должности заместителей начальников оперативно-розыскных частей собственной безопасности региональных ГУ (У) МВД займут сотрудники ФСБ из аппарата прикомандированных сотрудников», — поделился инсайдер.
Среди полицейских реформа не вызывает восторгов. «Фактически это значит, что ФСБ не доверяет службе собственной безопасности МВД и желает детально знать, что в ней происходит. Это повлечет ослабление контроля руководства МВД России над своими УСБ, а позиции ФСБ, наоборот, усилятся», — считает собеседник.
По его данным, подготовка к внедрению уже ведется: например, в ГУ МВД России по Свердловской области сотрудника ФСБ скоро назначат на руководящую должность в ОРЧ УСБ полицейского главка. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области сообщили, что не располагают подобными сведениями.
Пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых не подтвердил, но и не опроверг данной информации. «Главное в борьбе с предателями интересов службы не то, кто и куда прикомандировывается, а конкретный результат по очищению гарнизона от случайно попавших туда людей», — отметил Горелых.
Эксперты оценивают нововведение по-разному. «В МВД есть профессионалы, на которых все держится, есть случайные люди и есть предатели. Искоренение последних — важнейшая задача, и поддержка ФСБ в этом полезна и эффективна», — считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными органами Антон Цветков.
«Отделы „М“ в УФСБ и УСБ полиции давно и тесно сотрудничают, — заявил агентству екатеринбургский адвокат, экс-сотрудник уголовного розыска Сергей Колосовский. — Приказ де юре узаконит ситуацию, которая существует де факто». URA.RU направило запросы в пресс-службы МВД и ФСБ России — ответы пока не поступили.
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