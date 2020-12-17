Инсайд: начальники главков МВД получат к Новому году по 350 тысяч

Премии генералам буду сильно отличаться от премий рядовым сотрудникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские полицейские, оставшиеся без премий ко Дню полиции, получат их к Новому году. Об этом URA.RU сообщили источники в полицейских структурах. При этом размеры премий у начальников и рядовых сотрудников МВД будут серьезно различаться.

«Руководителям органов МВД в субъектах РФ приказом министра назначена премия в размере не менее прошлогоднего — порядка 350 тысяч рублей», — рассказал собеседник в одном из полицейских главков.

Руководителям более низкого ранга и специалистам подразделений премия будет выплачиваться дифференцированно — «соразмерно результатам работы». Рядовой состав получит самую маленькую премию, но выплатят ее всем.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области с юмором отнеслись к запросу URA.RU о размере новогодних премий начальствующему составу. «Накануне Нового года принято, что все, и взрослые, и дети пишут письма деду Морозу и загадывают желания. А уж кому какой сюрприз он преподнесет — это знает только Дед Мороз», — заявил агентству пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

URA.RU отправило запрос о премиях полицейским в пресс-центр Министерства внутренних дел — к моменту публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что российские полицейские остались без премий к своему профессиональному празднику — Дню полиции. Как пояснили агентству в МВД, эта выплата не установлена законодательством.