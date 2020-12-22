«Дом-2» переезжает на новый канал

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«Дом-2» может переехать на СТС Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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«Дом-2» может переехать с ТНТ в онлайн-кинотеатр или на «СТС Медиа». На данный момент ведутся переговоры.

«Переговоры по поводу „Дома-2“ ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа», — рассказал источник РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе ТНТ заявляли о закрытии телепроекта. Однако позже стало известно, что самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу не закроется окончательно, оно просто поменяет формат и канал, на котором будет выходить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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