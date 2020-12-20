В «Доме-2» заявили, что проект не закрывается

Сотрудники «Дома-2» все еще надеются, что не лишатся работы Фото: Илья Московец © URA.RU

Телепроект «Дом-2» не закроется окончательно, он просто поменяет формат и канал, на котором будет выходить. Об этом журналистам рассказал сотрудник шоу.

« „Дом-2“ закрывают на [телеканале] ТНТ. Но у проекта изменят формат, он станет выходить в другом месте», — приводит слова телевизионщика «Комсомольская правда». Решение о том, куда переедет «Дом-2», будет принято в ближайшие дни. Сотрудник шоу предполагает, что это будет платная платформа в сети или маленький телевизионный канал.

Участники телепроекта пока не знают, сколько продлится их неоплачиваемый «отпуск» после окончания сотрудничества с ТНТ. Они надеются, что все-таки не останутся без работы под Новый год. Многие сотрудники в шоу пришли еще 16 лет назад, когда проект только открывался. Сейчас его работа прекращается — предположительно, из-за падения интереса зрителей. Вместо «Дома-2» в эфир поставят более популярные у россиян стендапы.

О закрытии «Дома-2» стало известно 18 декабря, напоминает агентство Nation News. Россияне предложили отпраздновать эту новость, пишет телеканал « Царьград ». В тот же день артистка Ольга Бузова рассказала, что чувствует после новости о закрытии проекта.