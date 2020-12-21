Тюменские власти готовятся отменить десятки региональных законов

За сбор предложений по дерегуляции законов ответственной назначена заместитель губернатора Елена Еремеева Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Власти Тюменской области пересмотрят региональные законы и отменят те из них, которые не эффективны. Такое распоряжение в своем ежегодном послании отдал губернатор региона Александр Моор. Источник URA.RU, близкий к правительству, отмечает, что «под нож» попадут десятки правовых актов.

«У нас накоплена масса введенных в разное время ограничений и требований, воспроизводящихся по инерции. Уже не несущих в себе никакой пользы, а зачастую — приносящих вред. От них надо избавляться. На федеральном уровне регуляторная гильотина работает с все большим размахом. Ее аналог должен появиться и в Тюменской области», — распорядился губернатор Александр Моор в ходе своего ежегодного послания.

Глава региона поручил начальнику главного правового управления правительства региона и своему заместителю — Елене Еремеевой, организовать сбор и анализ предложений по пересмотру региональных законов. Идеи будут принимать как от органов власти, так и от объединений тюменского бизнеса. Получившийся план дерегуляции представят в первом квартале 2021 года.

Как рассказал URA.RU собственный источник, близкий к правительству региона, отмена может коснуться десятков нормативно-правовых актов. «В тюменских законах есть масса нюансов, которые не дают бизнесу спокойно работать. И появились они не только за последний год. Поэтому если к делу подойдут тщательно, а не для галочки, законодательные нормы для предпринимателей могут кардинально измениться», — рассказал источник URA.RU на условиях анонимности. Агентство направило запрос в правовое управление правительства региона.

Регуляторная гильотина — это процесс, в рамках которого нормативно-правовые акты пересматриваются, и, при необходимости, отменяются. Изменения вводят в тех случаях, когда принятые ранее законы негативно влияют на бизнес-среду и мешают экономическому росту.