Губернатор ХМАО усилила позиции трех заместителей

Губернатор Югры Наталья Комарова перераспределила обязанности между замами Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова перераспределила полномочия между своими заместителями. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Из полномочий первого вице-губернатора ХМАО Геннадия Бухтина исключены департаменты по управлению государственным имуществом, государственного заказа, проектного управления, труда и занятости населения, региональную службу по тарифам. «Первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин координирует и контролирует деятельность департамента финансов, департамента экономического развития», — прокомментировали в депсвязей.

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов получил под управление департамент проектного управления, также он будет курировать молодежную политику. Заместителю губернатора Югры Алексею Забозлаеву добавились функции по ведению департамента труда и занятости населения и региональной службы по тарифам. А руководителю аппарата губернатора Анатолию Уткину в ведение переданы департамент по управлению государственным имуществом и департамент государственного заказа.

Ранее URA.RU сообщало, что глава региона изменила схему окружного правительства. В Югре служба по контролю и надзору в сфере образования присоединена к окружному департаменту образования и молодежной политики. А за молодежную политику отвечать будет департамент общественных и внешних связей ХМАО.