Стало известно, как санкции осложнят работу «ВСМПО-Ависма»

Включение в санкционный список США корпорации «ВСМПО-Ависма» может затруднить внешнеэкономическую деятельность, но не скажется на поставке титана для иностранных авиакомпаний. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с тонкостями работы предприятия.
«Новые правила добавляют больше формальностей, чем экономически кому-то вредят. Утверждено правило, которое относит 45 российских организаций к „конечным военным пользователям“. Чтобы поставить ряд товаров из США, компаниям теперь нужна лицензия. Речь идет о том, что экспорт продукции будет проходить без проблем, а поставки оборудования из США на предприятие — через лицензию. Получается, что американцы могут без проблем покупать металл у компаний из списка, а продавать им станки — с задержкой, но тоже могут», — рассказал собеседник.
В пресс-службе корпорации URA.RU сообщили, что изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. «В случае использования американских технологий, требуется согласие властей США, но на „ВСМПО-Ависма“ в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать. Таким образом, ограничения не повлияют на производственный процесс», — уточнили там.
«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды и ключевым поставщиком титановых компонентов для компаний мировой авиакосмической промышленности. Из-за коронавирусного кризиса выручка предприятия за год сократилась в 2,5 тысячи раз.
Минпромторг США опубликовал список из 45 российских компаний, связанных с оборонной промышленностью, передает RT. В него попали Каменске-Уральский металлургический завод, корпорации «ВСМПО-Ависма» и ГК «Ростех» (Уральский приборостроительный завод и Уральский оптико-механический завод). В итоге МИД РФ вызвал послов Германии, Франции и Швеции, уточняет телеканал 360.
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