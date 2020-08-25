Прибыль «ВСМПО-Ависма» из-за коронавируса упала в 2,5 тысячи раз

Чистая прибыль корпорации «ВСМПО-Ависма» в первом полугодии 2020 года упала в 2,5 тысячи раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Информация следует из промежуточной консолидированной финансовой отчетности компании.
По итогам первого полугодия прибыль составила 5,7 млн рублей (82 тысячи долларов), тогда как годом ранее она была на уровне 13,7 млрд рублей (210,3 млн долларов). Выручка в первые шесть месяцев также упала на 17% — с 814,2 млн долларов до 678,4 млн долларов. Выручка от поставок в дальнее зарубежье снизилась на 20%.
Компания ожидает, что до момента окончания пандемии коронавируса объемы потребления титановой продукции в авиакосмической отрасли будут снижаться. «В течение первых шести месяцев 2020 года произошло существенное снижение спроса в авиакосмической отрасли и, как следствие, ожидаемое снижение объема производства титановой продукции группой за 2020 год по сравнению с уровнем 2019 года составит 24%. Аналитики прогнозируют восстановление авиакосмической отрасли в течение 2021—2022 годов», — говорится в сообщении.
Из-за экономического кризиса на предприятии сообщили о снижении на 32% плана на 2020 год по выпуску продукции. Сокращены все непрофильные и инвестиционные расходы. С мая по июнь предприятием управляли три разных руководителя.
Корпорация «ВСМПО-Ависма» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Корпорация входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.
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