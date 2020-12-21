В ХМАО почти полностью использовали вакцину от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО заканчивается вакцина от коронавируса. Региональные власти надеются, что новая партия препарата поступит до конца года, но все будет зависеть от поставщика. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«На сегодняшний день от коронавируса привито более 1200 жителей. Мы почти полностью использовали ту вакцину, которая поступила. Надеемся, что в этом году будет дополнительный транш и мы еще получим вакцину до нового года», — говорит Добровольский. Чиновник отметил, что сроки поставки зависят от скорости производства вакцины и ее доставки в округ.

Вакцину в добровольном порядке сейчас ставят тем жителям, кто находится в группе риска — в первую очередь врачам. Но запрещено прививаться людям старше шестидесяти лет, беременным и кормящим грудью женщинам, несовершеннолетним.

Ранее URA.RU писало, что Алексей Добровольский назвал фейком информацию о принудительной вакцинации медработников. Любой врач, которого заставляют прививаться, может сообщить ему об этих фактах лично.