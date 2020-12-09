09 декабря 2020
08 декабря 2020

Скандальная больница в Березниках лишилась ключевого специалиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, больничный коридор, врач, больница
Больница в Березниках осталась без завотделением детской хирургии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Березниках (Пермский край) из краевой больницы имени Вагнера уволилась главный детский хирург Лариса Гурьянова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Лариса Гурьянова не работает в больнице с 8 декабря. Причину увольнения она не указала», — пояснили в больнице. По информации интернет-ресурса «Не Пермь», причиной увольнения медика могла стать «невыносимая обстановка, созданная руководством больницы». Гурьянова являлась заведующей отделением детской хирургии больницы. Стаж ее работы в профессии — более 30 лет.

URA.RU рассказывало о недовольстве местных жителей руководством больницы имени Вагнера из-за действий медперсонала. Медсестру больницы обвинили в избиении детей-инвалидов; пожилая пермячка получила синяки после нескольких дней лечения в медучреждении; житель города, которого отказались класть в больницу, скончался.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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