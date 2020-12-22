При переходе на добровольное накопление пенсий, рискуют остаться без денег нынешние пенсионеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Отказ от обязательной накопительной части пенсии и трансормация ее в добровольную, несут для россиян и всей пенсионной системы существенные риски. Как рассказал аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман, причина в первую очередь кроется в низких доходах граждан.

Специалист, комментируя заявление зампреда ЦБ Сергея Швецова о том, что до 2023 года институт накопительных пенсий будет демонтирован, подчеркнул, что при нынешних условиях подавляющие большинство россиян едва сводит концы с концами. Подавляющиее большинство не готовы самостоятельно откладывать деньги с зарплаты на будущую пенсию. «Многие люди отказались бы от таких перечислений, поскольку доходов на жизнь не хватает на повседневные траты. Пока взносы в 6% обязательны. Они идут не на счета плательщиков, а используются государством на текущие выплаты пенсий другим людям — нынешним пенсионерам. Это важный источник подпитки Пенсионного фонда, без которого его дефицит резко возрастет», — цитирует Гойхмана «Московский комсомолец».

Специалист отмечает, что сейчас государство не способно «разморозить» существующие у работников накопительные счета. «Тогда отчисления работников снова станут аккумулироваться на их счетах и нельзя будет направлять эти деньги на текущие пенсии нынешним старикам», — убежден эксперт.

Гойхман считает, что нововведения, возможно пойдут на пользу будущим пенсионерам, которым до заслуженной старости осталось несколько десятилетий, однако пострадают старики, которые живут на свои пенсии сейчас.

Эксперты, среди которых профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, предлагают государству альтернативный вариант: работник будет сам копить на пенсию в обмен на получение определенных налоговых льгот. Накануне Ярослав Нилов в эфире «Национальной службы новостей» отметил, что не считает завышенными ожидания пенсии в размере 45 тысяч рублей.

Накопительная часть пенсий была заморожена с 2014 года. В начале декабря заморозка была продлена до конца 2023 года. Взносы в ПФР от работающих россиян не поступают на индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Ранее депутаты Госдумы предложили отменить накопительную часть пенсии и сделать ее добровольной.