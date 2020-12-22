Путин подписал закон о «Сириусе» — городе нового типа

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Документ был подготовлен в развитие поправок в конституцию сопредседателями рабочей группы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.
«Согласно закону, федеральная территория „Сириус“ будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на положения закона.
Система органов публичной власти в Сириусе будет состоять из Совета федеральной территории как представительного органа, администрации — как исполнительно-распорядительного, а также других органов власти. Возглавлять совет будет председатель, администрацию — ее глава, который будет входить в состав Совета, но не сможет быть его председателем. Из 17 членов Совета девять будут избираться, трое — назначаться президентом РФ, еще трое — правительством РФ, один — губернатором Краснодарского края.
В феврале правительство РФ дало название Сириус населенному пункту, образованному из сочинской олимпийской инфраструктуры, где с 2015 года действует образовательный центр «Сириус», и объектов вокруг нее. Все это будет трансформировано в город-университет со статусом федеральной территории с особым устройством власти.
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