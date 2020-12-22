Госдума и правительство РФ планируют провести ренновацию жилья по всей России. Во время обсуждения изменений в Градостроительный кодекс депутаты предложили освободить граждан, которые попадут под расселение, от взносов на капремонт на год.
Механизм комплексного развития территории (КТР), который рассматривали депутаты в рамках изменений в Градостроительный кодекс, можно будет использовать на территории жилой и нежилой застройки, на незастроенных территориях, а также территориях, где КРТ реализуется по инициативе собственников земельных участков, пишет «Парламентская газета».
Как пояснил изданию зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев, благодаря документу появится возможность расселить то аварийное жилье, на которое не хватало средств федерального и региональных бюджетов и которое ежегодно увеличивается. «Закон даст возможность объединить средства из федерального бюджета, инвесторов и застройщиков для решения застарелой проблемы», — отметил депутат. Он также уточнил, что во время расселения россиян освободят от взносов на капремонт, но это будет временная мера. «Было поддержано предложение освободить граждан от взносов на капремонт на год, в который попадает расселение», — рассказал Федяев.
Окончательно утвердить законопроект депутаты планируют 23 декабря. В Госдуме заявили, что изменения поддержали все 83 субъекта РФ. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа расселения ветхого и аварийного жилья в этом году реализуется с опережением.
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