Курганцев обвинили в махинациях с маткапиталом на миллионы рублей

В Кургане организованную группу обвиняют в мошенничестве с маткапиталом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане руководителю центра правовой помощи и пятерым ее сообщникам предъявлено обвинение в мошенничестве с маткапиталом и отмывании денег. Ущерб государству оценили в 28 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, жительница Кургана, руководитель центра по предоставлению правовых услуг, через подконтрольные агентства недвижимости с помощью сообщников незаконно обналичивала сертификаты маткапитала. «Участники организованной группы размещали рекламу в сети интернет и подыскивали юридически неграмотных женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского (семейного) капитала и желающих направить их на улучшение жилищных условий», — считают в полиции.

Клиентов вводили в заблуждение и убеждали заключить договор целевого займа на покупку жилья. Потерпевшие оформляли на директора центра доверенность на совершение сделок. «За счет средств маткапитала приобретались неликвидные земельные участки с ветхими домами, непригодными для проживания, по завышенной цене», — утверждают следователи. В Пенсионный фонд предоставлялись недостоверные сведения, маткапитал перечислялся организации, деньги обналичивались и делились между соучастниками.

Следователи УМВД и оперативники подразделения экономической безопасности выявили 66 фактов противоправной деятельности в отношении жительниц Курганской области и соседних регионов в период с 2013 по 2018 годы. «Ущерб, причиненный Пенсионному фонду Российской Федерации, составил свыше 28 миллионов рублей», — отмечают в УМВД. У фигурантов изъяты автомобили и 11 млн рублей. На квартиры общей стоимостью 10 млн рублей наложен арест.