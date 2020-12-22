Евгений Тефтелев повторил, что раскаивается в содеянном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву не удалось смягчить приговор, вынесенный ему за получение взятки. Челябинский областной суд 23 декабря оставил в силе прежнее решение Центрального районного суда Челябинска, передает корреспондент URA.RU.

«Оставить приговор Центрального районного суда без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда. Экс-мэр в зале суда не присутствовал. Он находится в СИЗО и участвовал в заседании в режиме ВКС.

На суде отметили, что состояние здоровья Тефтелева удовлетворительное. Его родственники начали гасить штраф, присужденный экс-мэру. 1 миллион 250 тысяч рублей уже перечислен на счет прокуратуры. Этот довод, по словам адвокатов, является основанием для смягчения приговора. Прокуратура, напротив, просила увеличить срок наказания до 6,5 лет, а штраф — до 75 млн рублей.

Перед тем, как судья удалилась в совещательную комнату, Тефтелев выступил с обращением к суду. «Я глубоко раскаиваюсь в совершенном преступлении, осознаю его тяжесть. С первых дней я начал сотрудничать со следствием и продолжаю это делать», — заявил Тефтелев.

Тефтелев осужден 28 октября на 3 года колонии строгого режима и штраф в 37,5 млн рублей за взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука, который получил в обмен на деньги крупный муниципальный контракт. Свою вину экс-глава Челябинска признал полностью и заключил досудебное соглашение. Областная прокуратура вместе с адвокатами попытались обжаловать этот приговор в Челябинском областном суде. По делу также проходит экс-начальник отдела капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков, материалы по нему выделены в отдельное производство.

Суд выслушал все стороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU