В ХМАО выросло число больных коронавирусом

При этом ХМАО снизилось количество смертей от коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО с 1 по 23 декабря коронавирусом заразились 4 тысячи 951 человек, из них умерло 97 больных. В ноябре за этот же период инфекцией заразились 4 тысячи 401 человек, умерло — 120 пациентов. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 225 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 186 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 5 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

Ханты-Мансийск — 42;

Сургут — 36;

Нягань — 35;

Нефтеюганский район — 17;

Мегион — 14;

Нижневартовск — 12;

Когалым — 8;

Октябрьский район — 8;

Урай — 8;

Советский район — 7;

Пыть-Ях — 6;

Югорск — 5;

Сургутский район — 4;

Белоярский район — 3;

Березовский район — 3;

Ханты-Мансийский район — 2;

Нефтеюганск — 2;

Радужный — 2;

Нижневартовский район — 1.

Состояние 141 пациента тяжелое, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 161,76%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 510 человек (5 человек за сутки). За сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии — 35 424 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО заканчивается вакцина от коронавируса. Региональные власти надеются, что новая партия препарата поступит до конца года, но все будет зависеть от поставщика.