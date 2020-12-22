22 декабря 2020
21 декабря 2020

В ХМАО выросло число больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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При этом ХМАО снизилось количество смертей от коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО с 1 по 23 декабря коронавирусом заразились 4 тысячи 951 человек, из них умерло 97 больных. В ноябре за этот же период инфекцией заразились 4 тысячи 401 человек, умерло — 120 пациентов. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 225 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 186 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 5 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 42;
  • Сургут — 36;
  • Нягань — 35;
  • Нефтеюганский район — 17;
  • Мегион — 14;
  • Нижневартовск — 12;
  • Когалым — 8;
  • Октябрьский район — 8;
  • Урай — 8;
  • Советский район — 7;
  • Пыть-Ях — 6;
  • Югорск — 5;
  • Сургутский район — 4;
  • Белоярский район — 3;
  • Березовский район — 3;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Нефтеюганск — 2;
  • Радужный — 2;
  • Нижневартовский район — 1.

Состояние 141 пациента тяжелое, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 161,76%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 510 человек (5 человек за сутки). За сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии — 35 424 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО заканчивается вакцина от коронавируса. Региональные власти надеются, что новая партия препарата поступит до конца года, но все будет зависеть от поставщика.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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