В ХМАО выросло число больных коронавирусом

В ХМАО с 1 по 23 декабря коронавирусом заразились 4 тысячи 951 человек, из них умерло 97 больных. В ноябре за этот же период инфекцией заразились 4 тысячи 401 человек, умерло — 120 пациентов. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 225 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 186 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 5 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 42;
- Сургут — 36;
- Нягань — 35;
- Нефтеюганский район — 17;
- Мегион — 14;
- Нижневартовск — 12;
- Когалым — 8;
- Октябрьский район — 8;
- Урай — 8;
- Советский район — 7;
- Пыть-Ях — 6;
- Югорск — 5;
- Сургутский район — 4;
- Белоярский район — 3;
- Березовский район — 3;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Нефтеюганск — 2;
- Радужный — 2;
- Нижневартовский район — 1.
Состояние 141 пациента тяжелое, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 161,76%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 510 человек (5 человек за сутки). За сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии — 35 424 югорчанина.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО заканчивается вакцина от коронавируса. Региональные власти надеются, что новая партия препарата поступит до конца года, но все будет зависеть от поставщика.
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