Курганский губернатор назвал количество уволенных чиновников

Около тысяч курганских чиновников потеряли работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков назвал цифру, сколько чиновников было сокращено за время его работы на посту. Об этом губернатор рассказал во время интервью ГТРК на канале «Россия 24».

«Я начал с себя. От 11 заместителей губернатора осталось шесть вместе с вице-губернатором. По правительству области за первые полгода было уволено 200 человек. По нашим ГБУ еще несколько сотен. 500 человек в течение полутора лет было сокращено в муниципальном звене. Кому-то стало хуже из-за этого?», — отметил Шумков.

Глава региона акцентировал, что перед сокращениями был проведен анализ. Сравнение с Тюменской областью показало превышение числа управленцев в два, а по некоторым направлениям в 2,5 раза.

«Я понимаю специфику Курганской области. Так получилось что за последние 30 лет из 1340 промышленных предприятий осталось 300. В 10 раз упало поголовье крупного рогатого скота. Часть активного населения переехала в Тюмень, на Север. А часть, кто остался, начали создавать искусственную занятость, образуя МБУ, ГБУ», — пояснил губернатор.

Ранее агентство сообщало, что федеральные и областные ведомства Курганской области получили письма из Москвы. В них говорится об административной реформе, в рамках которой нужно сократить до 10% госслужащих. При объединении всех сельсоветов Шатровского района Курганской области в единый муниципальный округ будет сокращено 30 штатных единиц.