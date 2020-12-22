22 декабря 2020
21 декабря 2020

В Тюменской области трагически погибла врач. 36 лет она отдала медицине

© Служба новостей «URA.RU»
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Галина Малюк вышла на пенсию в день своей смерти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ишимском районе (Тюменская область) в пожаре погибла заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Равнец Галина Малюк. Об этом сообщает пресс-служба областной больницы №4. Женщина ушла из жизни в первый день заслуженной пенсии, ей было 56 лет.

«При пожаре трагически погибла нашла коллега, акушерка, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Равнец Ишимского района Галина Анатольевна Малюк. Ее любили пациенты, ценили коллеги. Для всего медицинского сообщества это большая потеря», — сообщает пресс-служба областной больницы №4.

Трагедия произошла 21 декабря. Это был последний рабочий день врача — после 36 лет работы в медицине она вышла на пенсию.

Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе произошло двойное убийство. Тела своих жертв преступник попытался сжечь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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