В России за сутки умерло почти 550 людей с коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 27 250 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Погибло за сутки 549 человек, выздоровели — 24 447. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 2 906 503 человек, 2 343 967 из них победили инфекцию, 52 461 скончались.
Москва остается лидером по числу заболевших в стране. За сутки в столице диагноз подтвердился у 5 652 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (+3 749). Тройку замыкает Московская область (+1 540).
В регионах УрФО наибольший прирост пациентов с COVID-19 наблюдался в Свердловской области — 402 случая за сутки. На втором месте оказался Пермский край (+ 335), на третьем — Челябинская область (+305). Затем идут ХМАО (+225), ЯНАО (+178) и Тюменская область (+166). Меньше всего зараженных в Курганской области (+105).
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что некоторые лекарства могут способствовать мутации вируса COVID-19 и поэтому больных, прошедших такое лечение нельзя выписывать до полного выздоровления. Доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок считает, что пандемия окончится в 2022 году, передает агентство Nation News.
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