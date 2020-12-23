В России за сутки умерло почти 550 людей с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, город, осень, коронавирус, ковид, пандемия, пешеходы в масках
В России выявлено 27 250 случаев заражения коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 27 250 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Погибло за сутки 549 человек, выздоровели — 24 447. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 2 906 503 человек, 2 343 967 из них победили инфекцию, 52 461 скончались.

Москва остается лидером по числу заболевших в стране. За сутки в столице диагноз подтвердился у 5 652 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (+3 749). Тройку замыкает Московская область (+1 540).

В регионах УрФО наибольший прирост пациентов с COVID-19 наблюдался в Свердловской области — 402 случая за сутки. На втором месте оказался Пермский край (+ 335), на третьем — Челябинская область (+305). Затем идут ХМАО (+225), ЯНАО (+178) и Тюменская область (+166). Меньше всего зараженных в Курганской области (+105).

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что некоторые лекарства могут способствовать мутации вируса COVID-19 и поэтому больных, прошедших такое лечение нельзя выписывать до полного выздоровления. Доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок считает, что пандемия окончится в 2022 году, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...