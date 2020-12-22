В Пермском крае побит рекорд по коронавирусу

В Пермском крае за сутки выявлено 335 случаев заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено 335 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это максимальное значение с начала пандемии, предыдущий рекорд был установлен 20 декабря, когда в крае выявили 333 случая заболевания COVID-19.

«Пермский край — 335 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 27 985 случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки непосредственно от COVID-19 умерло 20 человек, еще 14 человек с коронавирусом — от сопутствующих заболеваний. Общее количество смертей в регионе достигло 1683. Сейчас в больницах края находится 1953 человека, из них 121 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.