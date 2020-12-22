Источник: прокуратура потребует от Евгения Куйвашева уволить зама

Прокурор Свердловской области настаивает на увольнении вице-губернатора Сергея Бидонько Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Прокуратура Свердловской области потребует наказать вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько из-за нарушений в декларации о доходах. Об этом говорится в готовящемся представлении на имя главы Среднего Урала Евгения Куйвашева, сообщает источник URA.RU в силовой среде.

«Были проанализированы представленные вице-губернатором декларации о доходах и имуществе. Найдены достаточно серьезные нарушения: несоответствия расходов доходам, ошибки в декларировании недвижимости. Поэтому прокурор будет требовать применить меры вплоть до увольнения», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что не располагают такими сведениями. Вице-губернатор региона Сергей Бидонько в разговоре с URA.RU назвал информацию о нарушениях в его декларации неверной: «Не понимаю, о чем речь, у меня все сходится. Предполагаю, это очередной информационный вброс — они обо мне регулярно появляются — возможно, в виду конфликтности работы: не всем нравятся мои решения».

Согласно официально опубликованной декларации, в 2019 году Сергей Бидонько заработал 25,2 млн рублей. В его собственности находится земельный участок площадью 2 171 кв. метров, жилой дом (331,2 кв. м), квартира (171,3 кв. м) и нежилое помещение (4,6 кв. м). Его супруга заработала за год 1,9 млн рублей. Ее доход не увеличился по сравнению с предыдущим годом. А вот Сергей Бидонько в 2018 году заработал лишь 4,5 млн рублей. Список имущества вице-губернатора за год не изменился.