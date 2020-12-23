Депутат Госдумы в стихах раскритиковал Шнурова за мат

Депутат раскритиковал музыканта Сергея Шнурова за отсутствие стараний в подборе слов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в стихотворной форме раскритиковал музыканта Сергея Шнурова за употребление ненормативной лексики. По его мнению, использовать мат проще и легче для ума.

«Забудьте тыщи слов: поверьте, все можно заменить одним. К чему терзанье, напряженье, в раздумьях морщить лоб тугой? Любой вопрос, без промедленья, ответ последует простой», — написал он в своем Twitter-аккаунте. Стихотворение у него заняло пять постов.

Однако депутат и сам не обошелся без мата, написав его сокращенно. «Трындетейший певец редисок с партийной кличкой …», — завершил свое творчество Хинштейн.

Ранее Шнуров задал вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции о том, как описывать сегодняшнюю жизнь без мата, пишет агентство Nation News. Президент предложил использовать слово «редиска», как это делали в советских фильмах. После депутаты Госдумы предложили блокировать посты с матом в соцсетях под угрозой исков, передает «Национальная служба новостей». Шнуров резко отреагировал на это предложение в своем Instagram, написав очередное стихотворение, уточняет « Федеральное агентство новостей ».