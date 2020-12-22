В ХМАО продлили карантин до 31 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за ухудшения ситуации с коронавирусом губернатор округа Наталья Комарова распорядилась продлить карантин до 31 января 2021 года. URA.RU собрало актуальный список запретов и разрешений, которые действуют в Югре на время пандемии.

В ХМАО запрещено:

без крайней необходимости покидать жилье людям из группы риска: жителям округа старше 65 лет, людям с хроническим заболеванием, сниженным иммунитетом и беременным женщинам;

проведение в закрытых помещениях культурно-развлекательных мероприятий, в том числе и детских;

проведение новогодних ярмарок, выставок с участием граждан и работы аниматоров;

родителям посещать новогодние утренники в детсадах и школах (для них предусмотрены видеотрансляции);

детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых (на улицах, стадионах, в парках, скверах, общественном транспорте, торговых центрах, кафе). Исключением считаются только походы в школу;

принимать посетителей ресторанам, барам, клубам, кафе и другим развлекательным заведениям с 23:00 до 06:00;

находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора и не соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих.

Разрешено:

работать ресторанам, барам, клубам, торговым центрам, кинотеатрам (при условии наполненности зала не больше 50%) и досуговым учреждениям при соблюдении установленных мер безопасности;

работать магазинам, аптекам, банкам, парикмахерским, баням, ритуальным службам, службам уборки и дезинфекции, заправкам, салонам связи;

гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.

Власти ХМАО рекомендуют:

посещать общественные места регистрируя свой номер телефона в системе самоконтроля «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода;

организаторам учебного процесса ВУЗов и СУЗов перевести теоретические занятия в онлайн формат, а практические — проводить очно;

продлить обучение в дистанционной форме для школьников с 6 по 11 класс до 31 января;

с 1 по 31 января организациям допобразования перенести теоретические занятия на дистант, а практические занятия оставить в очном формате.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлили коронавирусные ограничения. Комарова продлила режим самоизоляции до 31 января 2021.