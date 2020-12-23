Путин раскрыл, что может помешать льготной ипотеке

Рост цен на недвижимость сводит к нулю усилия властей обеспечить жильем большее количество граждан Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Цены на жилье в России начали расти из-за большого количества сделок с недвижимостью. Это произошло из-за сниженной ставки по ипотеке в рамках госпрограммы, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

«6,5% работают. Как только все участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, рынок соответствующим образом отреагировал», — цитирует президента RT. Путин подчеркнул, что рост цен на жилье сводит к нулю усилия властей обеспечить жильем большее количество граждан, и поручил правительству отреагировать на удорожание.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую ипотечную программу под 6,5% для покупки жилья в новостройках еще в апреле до ноября, пишет «Национальная служба новостей». После президент предложил продлить ее до середины следующего года. Тогда Мишустин подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года. Эксперты считают, что рост цен на жилье будет наблюдаться до окончания программы, пишет « Федеральное агентство новостей ».