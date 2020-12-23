В Курганской области затягивается следствие по смертельному ДТП

В ДТП на трассе погиб дорожный рабочий (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области больше месяца не возбуждают уголовное дело по факту гибели дорожного рабочего, которого 10 ноября сбил пьяный водитель. Об этом URA.RU рассказала вдова погибшего Мария Рябцева.

«Следствие ведется долго. Показания очевидцев не сходились с данными следствия», — сообщила URA.RU Рябцева. Согласно ч.3 ст. 144 УПК РФ, решение о возбуждении уголовного дела должны были принять за 30 дней. Потерпевшая подала жалобу в областное УМВД из-за затянувшегося срока проверки.

Вдова добавила, что примерно 11 декабря ей отправили решение по результатам доследственной проверки по почте в Тюмень, где она сейчас живет с дочкой, но пока этот документ она не получила. По ее словам, она хочет добиться честного следствия.

Источник, знакомый с ситуацией, считает, что водитель нарушил ограничение скорости 40 км/ч. Двигатель его машины после ДТП лежал примерно в 60 метрах от автомобиля. «Один рабочий успел отпрыгнуть. На асфальтоукладчике разбило пульт, у которого крепкое стекло», — отметил он. Инсайдер добавил, что место работ хорошо освещено, а рабочие каждые полминуты подавали на самосвале звуковой сигнал, который почти такой же громкий, как гудок поезда.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области с просьбой прокомментировать ход проверки. Ночью 10 ноября водитель в состоянии опьянения на 82-м километре трассы Курган—Звериноголовское сбил дорожного рабочего и столкнулся с катком. Рабочий от полученных травм скончался на месте.

Обновлено в 17:30:

«По факту ДТП проводится доследственная проверка, в рамках которой назначена дополнительная автотехническая экспертиза», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УМВД. Представители полиции добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.