Ради выборов в Госдуму Курганскую область объединяют с соседями

Курганские единороссы попадут в один избирательный список на выборах в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Курганскую область для выборов в Госдуму объединят в избирательный округ с тюменской матрешкой. О планах «Единой России» URA.RU рассказали политические инсайдеры.

«С большой вероятностью нас [Курганскую область] объединяют с Тюменской областью и с округами ХМАО и ЯНАО. Для того, чтобы наш кандидат был проходной, он должен быть пятым в списке «Единой России», — пояснил курганский политик.

Другой источник в правительственных структурах Тюменской области подтвердил URA.RU планы по объединению избирательного округа. «Тюменскую и Курганскую область (а также ХМАО и ЯНАО) действительно объединяют для выборов в Госдуму. Вероятно, это делается в рамках поддержки Курганской области, как одна из мер. Примерно такая же ситуация [с присоединением автономных округов к Тюмени] была в 2016 году, когда тюменскую матрешку представлял Владимир Якушев», — считает инсайдер.

Еще один источник уверен, что решение по объединению с Тюменью не окончательное. «Еще не исключено, что курганцев могут объединить и с Челябинском», — считает инсайдер.

Официально комментировать объединение в округ в тюменском и в курганском региональных отделениях партий «Единая Россия» URA.RU отказались. Пояснив, что пока решения по формированию округов нет.

Ранее URA.RU сообщало, что на выборах в Госдуму в 2021 году у «Единой России» в Челябинской и Курганской областях будут отдельные избирательные списки. Принято решение о так называемом партийном «разводе».