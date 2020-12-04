Источник: челябинские элиты ждут партийного развода с Курганом

На будущей неделе отделениям «Единой России» Челябинской и Курганской областей озвучат, пойдут ли два региона на выборы общим партийным списком. Об этом URA.RU рассказал источник в ЕР. По словам инсайдера, обсуждается вопрос, чтобы Челябинская область шла на выборы самостоятельно, а у Курганской области будут общие списки с другим регионом УрФО.
«В Челябинск должен приехать глава Уральского МКС ЕР Иван Квитка и озвучить решение по новой схеме партии на выборах, — рассказал инсайдер. — Возможно, он проведет совещание по ВКС. Схема уже готова. В Челябинске ждут, что их регион пойдет на выборы самостоятельно, с отдельной территориальной группой и это решение озвучит Квитка».
Ранее в ЕР было принято решение увеличить с 36 до 60 количество территориальных групп для кандидатов-списочников. На выборах в Госдуму в 2016 году Челябинскую область объединили с Курганской. «Курганская область на этот раз может пойти на выборы с другим регионом. — говорит инсайдер. — Хотя в Кургане надеются, что их оставят с Челябинском».
В челябинском региональном исполкоме ЕР URA.RU сообщили, что у них нет информации о схеме выборов и о совещании с Квитко. «Решение о территориальных группах принимают в Генсовете ЕР, нам о нем неизвестно», — заявили в курганском отделении ЕР. Квитка не ответил на звонок URA.RU. Челябинский политолог Андрей Лавров считает, что регион должен идти на выборы собственной территориальной группой.
«Курганская область — дотационная, там традиционно поддерживают власть. Но нужно учитывать кризис, вызванный пандемией, — заявил URA.RU Лавров. — Неизвестно, какие настроения сейчас у наших соседей. Кроме того, лидером челябинской „ЕР“ является губернатор Алексей Текслер. Если он возглавит списки, ему придется отвечать еще и за Курганскую область. А это не совсем правильно».
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