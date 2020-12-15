На выборах в Госдуму в 2021 году у «Единой России» в Челябинской и Курганской областях будут раздельные избирательные списки, сообщил URA.RU источник в партийных кругах. В парламентской избирательной кампании 2016 года у регионов был единый список.
«Как и ожидалось, принято решение о партийном „разводе“. Возможно, для Курганской области будет создан общий избирательный список с каким-то другим регионом. Но точно не с челябинцами», — пояснил собеседник агентства. Вице-губернатор и первый замсекретаря областного политсовета «ЕР» Анатолий Векшин не ответил на звонок корреспондента URA.RU.
Ранее логику этого подхода объяснили URA.RU эксперты. «Лидером челябинской „ЕР“ является губернатор Алексей Текслер. Если он возглавит списки, ему придется отвечать еще и за Курганскую область, а это неверно», — пояснил агенству политолог Андрей Лавров.
Ранее в «ЕР» было принято решение увеличить с 36 до 60 количество территориальных групп для кандидатов-списочников. В Кургане при этом надеялись, что объединение с Челябинской областью сохранится и на ближайших выборах.
Подписывайтесь на URA.RU в