В новом округе Курганской области впервые избрали главу

В Макушинском муниципальном округе избрали первого главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главой Макушинского муниципального округа Курганской области избрали Алексея Каткова, который ранее в местной администрации руководил отделом архитектуры и строительства. Об этом сообщает пресс-служба Курганской областной думы.

«23 декабря депутаты думы Макушинского муниципального округа избрали главой округа Алексея Каткова», — говорится в сообщении. В этот же день он официально вступил в должность.

На заседании думы присутствовали первый вице-спикер облдумы Владимир Сажин и областной депутат Олег Логинов. «Владимир Сажин выразил уверенность, что Алексей Катков приложит все силы для повышения инвестиционной привлекательности района и улучшения качества жизни населения», — отмечают в пресс-службе.

На сайте администрации Макушинского района сообщается, что ранее Катков занимал должность начальника отдела архитектуры и строительства. В пресс-службе облдумы подтвердили URA.RU, что речь идет именно о нем. Дозвониться до приемной главы муниципалитета и до самого Каткова по номеру, имеющемуся в распоряжении URA.RU, не удалось. Экс-глава района Виктор Воротынцев, занимавший эту должность до сегодняшнего дня, отказался от комментариев, сославшись на занятость.

Макушинский округ образован в этом году путем объединения всех муниципалитетов, входящих в состав Макушинского района. Этот район стал одним из двух пилотных муниципалитетов, на котором областные власти опробовали новую реформу. Таким образом, Катков стал первым главой муниципального округа в истории Курганской области. На 24 декабря назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Шумихинского муниципального округа.

Алексей Катков стал главой Макушинского муниципального округа Фото: kurganoblduma.ru