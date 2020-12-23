Источник: в думе Челябинска хотят ужесточить правила выступлений

Александр Галкин может стать модератором дискуссий в думе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городской думе Челябинска хотят пересмотреть регламент проведения сессий. Народных избранников, которые затягивают обсуждение той или иной темы и задают сторонние вопросы, станут отключать от микрофона. Как сообщил URA.RU источник в думе, этот вопрос находится на стадии обсуждения. А пока поведение ряда депутатов хотят рассмотреть на комитете по регламенту.

«На заседании фракции „Единая Россия“ депутат Рафаил Шафигулин предложил комиссии по регламенту рассмотреть поведение депутатов, которые задают вопросы не по теме. Председателю комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике Александру Галкину поручено подготовить этот вопрос», — пояснил спикер Андрей Шмидт.

Источник в думе рассказал URA.RU, что предполагается закрепить за Галкиным кнопку, которая позволяла бы отключать микрофон у депутатов. «Все заседания думы проходят сейчас в режиме ВКС, и Галкин сможет регулировать соблюдение регламента», — рассказал инсайдер.

По словам источника, поводом для введения таких мер стал недавний спор на заседании комитета по бюджету между спикером и депутатом Ильей Мительманом. Получить комментарий Галкина не удалось, его телефон не отвечает.