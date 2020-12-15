Депутаты гордумы Челябинска поссорились из-за зарплаты спикера

Илья Мительман стал вторым депутатом, атаковавшим спикера гордумы Андрея Шмидта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заседание комиссии по бюджету гордумы Челябинска 16 декабря ознаменовалось спором между спикером думы Андреем Шмидтом и депутатом Ильей Мительманом, передает корреспондент URA.RU. Мительман потребовал объяснить, почему Шмидту повысили зарплату. Из-за этого обсуждение городского бюджета на 2021 год затянулось.

«Почему зарплата спикера с прошлого года выросла до 5 млн рублей, и сколько сейчас получает каждый депутат?» — спросил Мительман. В ответ прозвучало, что с учетом всех индексаций и выплат содержание гордумы обходится в 75,5 млн рублей, спикера — 5,21 млн рублей, а работающих на освобожденной основе депутатов — 6,7 млн рублей.

Как пояснил в ходе дискуссии Шмидт, число получающих зарплату депутатов сократили с четырех до двух. «Сократили аппарат на 12%, где-то резали по живому. Командировочные расходы сократили на 86%, на треть — расходы на СМИ», — добавил спикер.

Он напомнил, что вопросы, о которых идет речь, принимались, когда Мительман был вице-спикером гордумы, и не вызвали тогда сомнений. «Особо пристальное внимание, согласно пожеланиям Хазиева и Мительмана, мы сегодня обратили на зарплаты депутатов. Хочу сказать, что расходы гордумы сейчас проверяет прокуратура. Думаю, результаты проверки станут лучшим ответом Хазиеву и Мительману», — подчеркнул также Шмидт.

Он имел в виду два обращения депутата Центрального райсовета Марселя Хазиева. В первом тот просил губернатора Алексея Текслера срезать жалованье Шмидту с 450 тыс. до 38 тыс. рублей в месяц. Второй запрос о законности такого размера зарплаты адресован прокурору области Виталию Лопину.