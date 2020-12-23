Дискуссии о выходном 31 декабря идут в России не первый год
Россияне без позитива восприняли идею властей сделать 31 декабря нерабочим днем. В соцсетях пользователи говорят, что отдыха в этом году было достаточно, а дополнительный выходной придется отрабатывать.
В соцсетях пишут, что из-за нерабочего 31 декабря придется выходить на работу в другой день
Кто-то при этом сообщает, что президент опоздал с призывом сделать 31 декабря выходным днем
Россияне напоминают, что 2020 год итак был насыщен нерабочими днями
Нашлись и те, кому изначально повезло с расписанием
Президенту России предложили необычное нововведение в календаре россиян
Но нашлись и те, кого порадовал призыв президента
А каким, по вашему мнению, должно быть 31 декабря? Стоит ли работать до самого конца года или лучше иметь время на подготовку праздничного стола? Делитесь мнением в комментариях!
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