Соцсети возмутила идея сделать 31 декабря выходным. «А первое января сделать рабочим»

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Дискуссии о выходном 31 декабря идут в России не первый год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне без позитива восприняли идею властей сделать 31 декабря нерабочим днем. В соцсетях пользователи говорят, что отдыха в этом году было достаточно, а дополнительный выходной придется отрабатывать.

В соцсетях пишут, что из-за нерабочего 31 декабря придется выходить на работу в другой день
Кто-то при этом сообщает, что президент опоздал с призывом сделать 31 декабря выходным днем
Россияне напоминают, что 2020 год итак был насыщен нерабочими днями
Нашлись и те, кому изначально повезло с расписанием
Президенту России предложили необычное нововведение в календаре россиян
Но нашлись и те, кого порадовал призыв президента

А каким, по вашему мнению, должно быть 31 декабря? Стоит ли работать до самого конца года или лучше иметь время на подготовку праздничного стола? Делитесь мнением в комментариях!

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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