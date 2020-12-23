Экономисты назвали категорию россиян, которой нужны особые пенсии

Самозанятые смогут позаботиться о пенсии благодаря специальному механизму, считают экономисты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России нужно создать систему накопительного пенсионного страхования для самозанятых. Механизм должен быть добровольным и включать господдержку, которая сподвигнет граждан увеличить выплаты. С таким предложением в разговоре с URA.RU выступили проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов и экономист Константин Селянин.

«Мы должны создать обязательное накопительное пенсионное страхование для самозанятых граждан. Сейчас они не делают в Пенсионный фонд никаких отчислений, из-за этого могут остаться без выплат, когда достигнут пенсионного возраста. Такой механизм действует уже во многих странах», — заявил URA.RU Сафонов.

Создание системы накопительной пенсии потребует от самозанятых дополнительных отчислений, прогнозирует Калугин. Чтобы граждане захотели платить больше, государство должно создать выгодные условия. «Система должна быть добровольной, с индивидуальным подходом и государственным участием. Можно предложить самозанятым щадящую ставку, например, в 6%. И чтобы эту сумму отчислял и гражданин, и государство. Таким образом, каждый по желанию сможет позаботиться о своей пенсии, а государство за небольшие деньги получит защищенных в будущем пенсионеров», — сказал Калугин.

Понятие «самозанятый» впервые появилось в законодательстве РФ в 2017 году. Под категорию попадают таксисты, репетиторы, няни и другие граждане, самостоятельно оказывающие мелкие услуги. Таким россиянам предлагается платить единый налог от 4% до 6%, однако в него не включаются отчисления в ПФР. К концу декабря количество самозанятых в РФ почти достигло полутора миллионов, передает телеканал 360.