В Госдуме освободили от платы за капремонт некоторых россиян

Жителей домов под снос освободят от взносов на капремонт. Такая норма появилась в законопроекте о комплексном развитии территорий (КРТ) во время доработки между чтениями.
«Собственники помещений домов, которые войдут в программу сноса и реконструкции, будут освобождены от взносов на капремонт с даты принятия решения о их включении в программу», — рассказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, в новой редакции закона стало больше норм, направленных на защиту прав граждан. Теперь четко прописаны требования к домам для их включения в программу.
При этом все ранее прописанные нормы защиты граждан остались неизменными. Конкретные критерии для включения домов в программу сноса и реконструкции каждый регион будет определять самостоятельно. Решение о принятии дома в программу или выхода из нее будут принимать собственники квартир на общем собрании. Документ поддержали 367 депутатов, против высказались 20, еще двое воздержались.
Согласно российскому закону, собственник квартиры обязан оплачивать взносы за капремонт. В противном случае он получит требования от судебных приставов. Также собственник может столкнуться с проблемой из-за неуплаты взносов в ситуации, если захочет продать недвижимость. У него попросят справку об отсутствии задолженности, а поскольку она будет, покупатель на законных основаниях потребует погасить долги или откажется от покупки.
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