Россиянам объяснили, можно ли не платить за капремонт

Согласно российскому закону, собственник квартиры обязан оплачивать взносы за капремонт. В противном случае он получит требования от судебных приставов. Об этом журналистам рассказал руководитель компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.
«Многие жильцы жалуются, что взносы ими уплачиваются регулярно, а дом содержится в ненадлежащем состоянии. Жилец имеет право знать, куда, на какие работы и по какой стоимости направляются собранные средства. Это повышает общую ответственность жильцов многоквартирного дома и дает им возможность контролировать работу управляющих компаний и требовать отчетов о распределении средств или предлагать, на что их лучше направить», — цитирует эксперта «Прайм».
Как отметил Минко, если же взносы не платить, то в почтовом ящике можно обнаружить требование от судебных приставов, и сумма в этом документе может оказаться существенной, поскольку в нее будут включены и все пропущенные платежи, и пени по ним.
Также собственник может столкнуться с проблемой из-за неуплаты взносов в ситуации, если захочет продать недвижимость. У него попросят справку об отсутствии задолженности, а поскольку она будет, покупатель на законных основаниях потребует погасить долги или откажется от покупки.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин запретил начислять пени при оплате коммунальных услуг до конца 2020 года. Также нельзя было начислять пени за неуплату взносов за капремонт.
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