Россиянам объяснили, можно ли не платить за капремонт

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Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин запретил начислять пени при оплате коммунальных услуг до конца 2020 года . Также нельзя было начислять пени за неуплату взносов за капремонт.

Также собственник может столкнуться с проблемой из-за неуплаты взносов в ситуации, если захочет продать недвижимость. У него попросят справку об отсутствии задолженности, а поскольку она будет, покупатель на законных основаниях потребует погасить долги или откажется от покупки.

Как отметил Минко, если же взносы не платить, то в почтовом ящике можно обнаружить требование от судебных приставов, и сумма в этом документе может оказаться существенной, поскольку в нее будут включены и все пропущенные платежи, и пени по ним.

«Многие жильцы жалуются, что взносы ими уплачиваются регулярно, а дом содержится в ненадлежащем состоянии. Жилец имеет право знать, куда, на какие работы и по какой стоимости направляются собранные средства. Это повышает общую ответственность жильцов многоквартирного дома и дает им возможность контролировать работу управляющих компаний и требовать отчетов о распределении средств или предлагать, на что их лучше направить», — цитирует эксперта «Прайм».

Согласно российскому закону, собственник квартиры обязан оплачивать взносы за капремонт. В противном случае он получит требования от судебных приставов. Об этом журналистам рассказал руководитель компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Если не платить взносы, можно обнаружить в почтовом ящике требование от судебных приставов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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