Вирусолог заявил о нехватке вакцин от коронавируса

Необходимо увеличивать объемы производства, чтобы вакцины от коронавируса хватило всем. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, в ближайшее время могут появиться новые типы вакцин, производить которые будет гораздо легче.
«К весне, но скорее к лету, могут появиться другие типы вакцин, которые будут более легкими в производстве. Эти новые вакцины, о которых мы пока еще практически ничего не знаем, как раз и могут компенсировать недостаток объема производства первых лидирующих вакцин», — передает слова иммунолога радио Sputnik. По предположению Крючкова, к весне появятся новые вакцины от коронавируса, которые позволят выпускать в месяц десятки миллионов доз.
Ранее ученые раскрыли, что может помешать вакцинации от коронавируса. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что нарушение температурных условий при хранении и транспортировке вакцины от коронавируса может привести к потере препаратом своих свойств.
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