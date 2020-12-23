23 декабря 2020

Вирусолог заявил о нехватке вакцин от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клиническое исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница». Свердловская область, Арамиль
К весне могут появится новые типы вакцин от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Необходимо увеличивать объемы производства, чтобы вакцины от коронавируса хватило всем. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, в ближайшее время могут появиться новые типы вакцин, производить которые будет гораздо легче.

«К весне, но скорее к лету, могут появиться другие типы вакцин, которые будут более легкими в производстве. Эти новые вакцины, о которых мы пока еще практически ничего не знаем, как раз и могут компенсировать недостаток объема производства первых лидирующих вакцин», — передает слова иммунолога радио Sputnik. По предположению Крючкова, к весне появятся новые вакцины от коронавируса, которые позволят выпускать в месяц десятки миллионов доз.

Ранее ученые раскрыли, что может помешать вакцинации от коронавируса. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что нарушение температурных условий при хранении и транспортировке вакцины от коронавируса может привести к потере препаратом своих свойств.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...