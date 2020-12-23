23 декабря 2020
22 декабря 2020

Бывший вице-премьер Пермского края трудоустроился в Москве

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Заседание правительства Пермского края февраль 2020. г. Пермь. , сюткин михаил
Михаил Сюткин покинул краевое правительство весной этого года сразу после обысков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Бывший вице-премьер правительства Пермского края трудоустроился в «Фонде содействия реформированию ЖКХ». Он занял должность замдиректора госкорпорации. Информация отражена на сайте Фонда.

«Заместитель генерального директора — Сюткин Михаил Валерьевич», — указано на сайте Госкорпорации. Сюткин работал в правительстве Пермского края с 2017 до весны 2020 года. Он курировал в краевом правительстве инфраструктурный блок.

В апреле Сюткин досрочно покинул должность. Перед этим в его кабинете прошли оперативные мероприятия, связанные с хищением средств на строительство зоопарка в Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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