Бывший вице-премьер Пермского края трудоустроился в Москве

Михаил Сюткин покинул краевое правительство весной этого года сразу после обысков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Бывший вице-премьер правительства Пермского края трудоустроился в «Фонде содействия реформированию ЖКХ». Он занял должность замдиректора госкорпорации. Информация отражена на сайте Фонда.

«Заместитель генерального директора — Сюткин Михаил Валерьевич», — указано на сайте Госкорпорации. Сюткин работал в правительстве Пермского края с 2017 до весны 2020 года. Он курировал в краевом правительстве инфраструктурный блок.

В апреле Сюткин досрочно покинул должность. Перед этим в его кабинете прошли оперативные мероприятия, связанные с хищением средств на строительство зоопарка в Перми.