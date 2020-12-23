В больницах ЯНАО резко сократили места для лечения коронавируса

Ямальские власти переводят койки в резервный фонд Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В госпиталях и больницах ЯНАО за неделю сократили более 200 мест для лечения пациентов с коронавирусом. По данным департамента здравоохранения округа, общее число занятых коек на Ямале за последнее время уменьшилось вдвое — с 1800 до 900. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Если сравнивать потребность в госпитализации в декабре и октябре—ноябре, то можно с уверенностью говорить о том, что потребность в госпитализации снизилась в два раза. Если ранее в округе было занято 1800 коек для лечения больных коронавирусом, то сейчас это количество не превышает 900», — заявила замглавы департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Под сокращение коек попали крупнейшие больницы округа. В Новоуренгойском психоневрологическом диспансере полностью свернули отделение на 60 мест. В Ноябрьской и Тарко-Салинской центральных больницах перевели в резерв по 30 коек, в Салехардской окружной больнице — 40. «Доктора говорят о том, что заболеваемость коронавирусом стабилизировалась, а где-то пошла на спад», — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

В начале декабря ямальские власти объявили, что число мест, зарезервированных для лечения больных коронавирусом в ЯНАО, сократится до 20%. Это связано с тем, что большинству заболевших госпитализация не требуется — они переносят COVID в легкой форме.