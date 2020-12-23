23 декабря 2020
22 декабря 2020

Источник: пермский министр уходит из правительства

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Заседание правительства Пермского края. Пермь, никитин игорь
25 декабря 2020 года — последний рабочий день Игоря Никитина в должности министра информационного развития и связи Пермского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Перестановки в правительстве Пермского края

Министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин оставляет свою должность. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве региона. 25 декабря — последний рабочий день министра.

«Игорь Никитин завтра работает последний день министром информразвития и связи», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службах министерства и правительства региона данную информацию оставили без комментариев.

URA.RU рассказывало, что Никитин оставит пост министра в ближайшее время. Он мог уйти еще в ноябре, когда обновилось региональное правительство, но из-за специфики IT-отрасли этого не произошло. Сообщалось, что Никитин до конца 2020 года должен завершить текущие проекты, составить план работы министерства на 2021 год и передать дела новому вице-премьеру Алексею Черникову.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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