Источник: пермский министр уходит из правительства

25 декабря 2020 года — последний рабочий день Игоря Никитина в должности министра информационного развития и связи Пермского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин оставляет свою должность. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве региона. 25 декабря — последний рабочий день министра.

«Игорь Никитин завтра работает последний день министром информразвития и связи», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службах министерства и правительства региона данную информацию оставили без комментариев.

URA.RU рассказывало, что Никитин оставит пост министра в ближайшее время. Он мог уйти еще в ноябре, когда обновилось региональное правительство, но из-за специфики IT-отрасли этого не произошло. Сообщалось, что Никитин до конца 2020 года должен завершить текущие проекты, составить план работы министерства на 2021 год и передать дела новому вице-премьеру Алексею Черникову.