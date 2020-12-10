Источник: Игорь Никитин оставит пост министра информационного развития и связи Пермского края в начале 2021 года Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин оставит свой пост в начале 2021 года. Об этом рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что сейчас Никитин занимается передачей своих новому вице-премьеру Алексею Черникову.

«Никитин уйдет почти сразу после Нового года. Сейчас он завершает текущие проекты, заключает нужные контракты, составляет план работы министерства на следующий год и уходит», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что поменять Никитина вместе с другими министрами в ноябре не удалось из-за специфики IT-отрасли.

Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, пояснил, что переход министерства под контроль нового вице-премьера Черникова (ранее МИРС подчинялся напрямую председателю правительства — губернатору) — это как раз один из этапов смены руководства ведомства. Источник URA.RU в правительстве региона подтвердил данную информацию, пояснив, что это один из возможных вариантов развития событий. В пресс-службе краевой администрации от комментариев воздержались.

URA.RU рассказывало, что министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина может покинуть правительство в ближайшее время. Сейчас она занимается подбором преемника.