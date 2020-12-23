Власти ХМАО оплатят ремонт в квартирах жителей

В ХМАО участникам ВОВ оплатят ремонты в квартирах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО участники Великой Отечественной войны смогут получить субсидии на ремонт квартиры. В расчёте на одного человека выплата составит 109 тысяч рублей. Об этом рассказали на очередном заседании думы ХМАО.

«Сегодня мы законодательно установили, что предоставляется денежная выплата на проведение ремонта жилых помещений ряду граждан: из числа инвалидов Великой Отечественной войны; членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны», — ссылаются на слова председателя окружной думы Бориса Хохрякова в информационном управлении думы ХМАО.

Размер выплаты и оценку необходимости в проведении ремонта будет устанавливаться правительством округа. Получить соцподдержку ежегодно смогут порядка 500 человек. Заявление вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 января увеличат ежемесячные выплаты для 9 категорий граждан. В их числе труженики тыла, пострадавшие от политических репрессий, ветеранов труда и другие.