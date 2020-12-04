04 декабря 2020
03 декабря 2020

В ХМАО увеличат ежемесячные выплаты для 9 категорий граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на 3,5% проиндексируют ежемесячные выплаты для некоторых категорий граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО с 1 января увеличат ежемесячные выплаты для 9 категорий граждан на 3,5%. Такое решение было принято на очередном заседании окружного правительства. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«С 1 января 2021 года на 3,5 процента будет проиндексировано 9 видов мер социальной поддержки населения. Показатель соответствует уровню инфляции, учтенному при формировании расчетных показателей бюджета региона», — передает депсязей слова губернатора ХМАО Натали Комаровой.

Ежемесячные выплаты будут увеличены для тружеников тыла; пострадавших от политических репрессий; ветеранов труда; инвалидов с детства первой и второй групп, получающих социальную пенсию; малообеспеченных граждан; получающих пособие на ребенка; получающих социальное пособие на детей, потерявших кормильца; граждан, получающих социальное пособие на детей-инвалидов.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО получат дополнительные выплаты до конца года. Льготы получат неработающие пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами и другие.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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