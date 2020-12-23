23 декабря 2020

Первый вице-губернатор ХМАО получил новый пост

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Визит Комаровой. Сургут, шипилов алексей, первый заместитель губернатора хмао
Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов в студенческие годы увлекался боксом, кикбоксингом и рукопашным боем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов получил пост председателя наблюдательного совета окружной федерации бокса. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

«Мою кандидатуру выдвинули и единогласно поддержали в качестве председателя наблюдательного совета Федерации. Что могу сказать, как и всегда, к делу подойду со всей ответственностью и на общественных началах, буду помогать развивать бокс в Югре», — сообщил Шипилов своим подписчикам.

Первый вице-губернатор ХМАО добавил, что уже работал в составе исполнительной дирекции окружной федерации бокса. А в качестве спортсмена-любителя занимался им в студенческие годы. В регионе сейчас боксом занимается 5,5 тысяч человек и Югра по оценке нового исполнительного директора федерации занимает лидирующие позиции в стране.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате перераспределения полномочий между заместителями губернатора Югры, Шипилов получил новые направления деятельности. Теперь он будет курировать развитие молодежной политики и контролировать работу департамента проектного управления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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