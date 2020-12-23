В думе свердловского города коммунисты подрались с единороссами

Принятие бюджета на 2021 год переросло в рукопашный бой Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

В гордуме Асбеста (Свердловская область) произошла драка представителей фракции «Единая Россия» с депутатами от КПРФ. Как сообщила URA.RU глава местных коммунистов Наталья Крылова, лидер фракции ЕР Дмитрий Александрин ударил ее на заседании думы.

«А также главный единоросс Дмитрий Александрин в момент заседания думы самовольно забрал у депутата Евгения Шабанова личный мобильный телефон, которым Шабанов фиксировал нарушения в думе при голосовании единороссов по бюджету 2021 года. Александрин разбил телефон Шабанова, выбросив его в окно. Также напал на депутата Шабанова, у которого тоже имеются телесные повреждения», — рассказала Наталья Крылова.

Она написала заявление в полицию, после чего отправилась в горбольницу Асбеста. В настоящее время сотрудник МВД проводят проверку обстоятельств инцидента для принятия процессуального решения.

Дмитрий Александрин заявил, что информация его коллеги не соответствует действительности. «Коммунисты пытались сорвать думу по принятию бюджета. Ничего у них не вышло. Да они пытались чего-то там толкаться, но никто никого не бил, это полная ерунда», — прокомментировал глава фракции «Единой России».