В Челябинской области закрывают три коронавирусных госпиталя

Губернатор Текслер закрыл три ковидных госпиталя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сразу три госпитальные базы для лечения коронавируса будут переведены в свой обычный режим работы. Речь идет о ковидариях в Сосновском районе, Еткуле и Локомотивном. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил на пресс-конференции 24 декабря.

«Медицина точно справляется. Мы уже перешагнули резерв в 20% свободного коечного фонда. Поэтом планируем ковидные госпитали вернуть в обычный формат: Сосновский район, Еткуль, Локомотивный», — заявил губернатор.

Текслер добавил, что на сегодняшний день в основном течение болезни протекает в более легкой форме, что позволяет лечить южноуральцев дома. «Развернута бесплатная выдача лекарств на амбулаторном звене. Создан запас, чтобы не было проблем в праздничные дни. Получили уже 3700 доз вакцины, рассчитываем, что количество вакцин в следующем году будет достаточным, чтобы перейти на общую вакцинацию наших жителей», — уточнил Алексей Текслер.