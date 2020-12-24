Басков и Ревва признались, что делали интимные фото

Шоу «Музыкалити» и «Вопрос ребром» объединились для новогоднего выпуска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певец Николай Басков и комик Александр Ревва признались, что делали интимные фото и отправляли их в мессенджерах. Об этом артисты рассказали в эфире совместного выпуска шоу «Музыкалити» и «Вопрос ребром».

Шоу пародиста Максима Галкина и рэпера Басты (Василия Вакуленко) объединились для новогоднего выпуска. В эфире соведущий Басты, рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев), попросил встать гостей шоу, которые когда-либо получали в Direct интимные фото. Поднялись певицы Клава Кока и Наташа Королева.

«А сами отправляли?» — прозвучал вопрос из зала. Николай Басков и Александр Ревва поднялись из-за стола. «Друг другу [отправляли дикпики]!» — хором крикнули Ревва и Басков. В тайм-кодах к выпуску отрывок назвали «Вопросом от Артема Дзюбы» из-за интимного видео футболиста, попавшего в сеть в начале ноября.

Ранее певица и жена Максима Галкина Алла Пугачева спела песню рэпера Моргенштерна в эфире «Музыкалити». Легенда советской эстрады исполнила отрывок из песни «Cadillac», не постеснявшись произнести нецензурные слова в композиции.