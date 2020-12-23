После визита в банк инвалид из ХМАО рискует остаться без жилья

Женщина взяла кредит, заложив единственную квартиру Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Больная шизофренией жительница ХМАО может лишиться единственного жилья из-за взятого кредита на 300 тысяч рублей. Дочь женщины полагает, что мать могла стать жертвой банковских работников. Об этом она сама рассказала журналисту URA.RU, попросив об анонимности.

«Мама попалась на уловку мошенников и решила перевести им некие проценты, чтобы снять со счета 12 тысяч евро. Обратилась в „Восточный экспресс банк“ (сейчас это банк „Восточный“ — ред.), заложила квартиру за 300 тысяч. Полагаю, что данный кредитный договор был заключен с целью завладения квартирой, так как работники банка знали о болезни мамы, а сумма кредита в семь раз меньше рыночной стоимости жилья», — объяснила свою позицию Анна Ш. (имя изменено по просьбе источника — прим. ред.).

В распоряжении URA.RU есть копия заявления Анны в прокуратуру ХМАО, где она просит выяснить, почему банк заключил договор ипотеки под залог единственного жилья. Анна утверждает, что у мамы шизофрения и об этом женщина якобы говорила в банке. Как объяснил URA.RU адвокат, представляющий интересы семьи, договор не может быть признан недействительным лишь на основании болезни женщины, так как она дееспособна.

Сейчас Анна и ее мать не оплачивают кредит, но вскоре будут обязаны начать выплаты, иначе банк грозит штрафами и судебными исками. В результате квартира может быть продана через аукцион. По мнению эксперта портала «Гарант» Виталия Ветрова, если банк заключил с кредитором именно договор ипотеки, суды могут принять решение о продаже в интересах кредитора и единственного жилья. URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в банке «Восточный» — в их адрес направлен официальный запрос.